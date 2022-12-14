تكليف علي اللامي بمهام نائب مديـر مكتـب السوداني (وثيقة)

2022/12/14 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - تكليف علي رزوقي حسين اللامي بمنصب نائب مديـر مكتـب رئيـس مجلـس الوزراء

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