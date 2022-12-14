حكومة ديالى تنفي وفاة احد المحاضرين المجانيين بتظاهراتهم المطالبة بالتثبيت

2022/12/14 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

نفى مدير اعلام محافظة ديالى ياسر بدر، اليوم الاربعاء، وجود حالة وفاة بين صفوف المتظاهرين من المحاضرين المطالبين بالتثبيت.وقال بدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية"، مبيناً "انهم خرجوا من المستشفى وبحالة صحية جيدة".وأضاف أن "الادارة المحلية لمحافظة ديالى متضامنة مع مطالب المتظاهرين المحاضرين لحين تثبيتهم على الملاك الدائم".

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