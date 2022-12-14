مصرف الرشيد يغلق باب التقديم على السلف

2022/12/14 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، اغلاق التطبيق الالكتروني الخاص بالتقديم على السلف.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم) ان " مصرف الرشيد يود التنويه لحاملي بطاقة (نخيل ) و( كردت كارد) انه تم اغلاق التطبيق الالكتروني لمصرف الرشيد الخاص بالتقديم على السلف في الوقت الحالي لاغراض التطبيق ".

واضاف ان "العمل سيعاد به مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي ".

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