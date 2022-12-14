السوداني يتلقى دعوة لزيارة برلين

2022/12/14 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

الأربعاء، الشركات الألمانية إلى

الاستثمار في العراق بمختلف المجالات،

فيما تلقى دعوة لزيارة برلين.

وذكر مكتب السوداني في بيان صحفي أن

"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

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