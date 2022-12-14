السودان.. نجاح الانتقال رهين بشخصية رئيس الوزراء

2022/12/14 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم في الخامس من الشهر الجاري توقيع الإتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والعسكر, ويمثل الإتفاق الخطوة الأولى التي ستليها خطوة أخرى متمثلة في الوصول للإتفاق النهائي بعد إكتمال النقاش مع كل أصحاب المصلحة للتوافق على قضايا أربع أساسية هى : الإصلاح الأمني والعسكري, العدالة والعدالة الإنتقالية, إتفاق السلام الموقع في جوبا, وتفكيك تمكين نظام ال30 من يونيو 1989.

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