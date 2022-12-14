2022/12/14 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاربعاء 14 كانون الاول 2022 رئيس مجلس الوزراء السيد محمد...

ظهرت المقالة أحداث كانون أول: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل مستشار الأمن القومي الألماني أولاً على المسلة.

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