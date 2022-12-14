الأمير ويليام وكيت وأطفالهما في صورة بملابس غير رسمية في بطاقة عيد الميلاد

2022/12/14 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما تكون الثلوج قد كست المملكة المتحدة، هذا الأسبوع، لكنك لن تعرف ذلك من الصورة الموجودة على بطاقة عيد الميلاد الرسمية لأمير وأميرة ويلز، ظهرا فيها مع أطفالهما في نزهة مشمسة يرتدون ملابس غير رسمية.

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