2022/12/14 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يعلن عن إجراءات سريعة وحاسمة لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار المركز الخبري الوطني.

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