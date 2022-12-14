2022/12/14 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيأة النزاهة ، اليوم الاربعاء ‏،منح قرضٍ بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ؛ لإنشاء معملٍ وهميٍّ في مُحافظة بابل، ليس له وجودٌ على أرض الواقع. وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكثر من 3 مليارات..



النزاهة تكشف منح قرض لإنشاء معمل وهمي في بابل المركز الخبري الوطني.

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