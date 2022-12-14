رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الحفاظ على أمن الجالية العراقية في أوكرانيا

2022/12/14 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية الحفاظ على أمن الجالية العراقية في أوكرانيا.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان: أن رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف”.وتحدث رئيس الجمهورية، بحسب البيان، … Readmore

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