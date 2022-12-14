السوداني يؤكد لقائد القيادة المركزية الامريكية تصميم العراق على تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات

2022/12/14 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء: ان “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم … Readmore

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