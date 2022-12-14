اندلاع حريق بكرفان تابع لشركة مقاولات في كربلاء (صور)

2022/12/14 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مراسلنا في كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق بكرفان تابع لشركة مقاولات في المحافظة.

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