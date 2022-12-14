الحكيم يزور كربلاء ويلتقي بمحافظها

2022/12/14 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم

محافظة كربلاء المقدسة والتقى بمحافظها

المهندس نصيف الخطابي

وقال بيان للحكيم حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم لقد "تشرفنا بزيارة

المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه

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