إسرائيل تتبنى قصف قافلة أسلحة على الحدود العراقية السورية

2022/12/14 | 14:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسؤولية عن ضربة جوية استهدفت مؤخرا قافلة من الشاحنات دخلت سوريا من العراق، وقال إن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة إيرانية.

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