التخطيط: لا يوجد أي اتفاق على تغيير سعر صرف الدولار

2022/12/14 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بمعالجة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهات لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار من خلال توفير فرص العمل ومعالجة الحدود الدنيا للأجور وحماية الفقراء والمهمشين وزيادة الاهتمام بمفردات السلة الغذائية".

وأضاف جوهان في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "آثار تغيير سعر الصرف ليست جميعها سلبية"، مؤكداً "عدم وجود أي اتفاق سواء في مجلس النواب أم في البنك المركزي لتغيير سعر الصرف".

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