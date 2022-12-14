2022/12/14 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

حماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق العراقية ، فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة و البنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في إيقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار .

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