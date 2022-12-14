إرسال مليارات بغداد إلى أربيل

2022/12/14 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفع عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بحق رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشأن ارسال مبلغ 400 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان.

وقال السلامي في وثيقة الشكوى، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء أرسل المبالغ بصورة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 110/اتحادية/2019 الصادرة في 15 - 2 - 2022 فضلا عن مخالفة ذلك لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019".

واضاف أن "إرسال المبلغ المذكور أعلاه يُشكّل إهداراً عميداً للمال العام، فضلا عن اعتباره جريمة تعطيل عمدي لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه، ومعاقب عليه وفق المادة (329) من قانون العقوبات".

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