مع وصولها عتبة المليون.. هل يستطيع العراق إيقاف تدفق العمالة الأجنبية مع ارتفاع نسب البطالة؟

2022/12/14 | 14:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد أزمة البطالة في العراق اتساعا، حيث أكد وزير العدل العراقي أن هناك نحو مليون عامل أجنبي في العراق يعملون بصورة غير شرعية، مقابل 160 ألف عامل أجنبي مسجلين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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