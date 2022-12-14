الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن وبشكل رسمي جاهزية ملعب البصرة لاحتضان مبارياتِ خليجي 25

2022/12/14 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، وبشكل رسمي جاهزية ملعب البصرة لاحتضان مبارياتِ خليجي 25 المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاتحاد ،و أعلن فيه أن ملعب البصرة بأتم الجاهزيّة لاحتضان مباريات خليجي 25 ، كما نشر صورا تظهر معالم الملعب، واطلق هاشتاك “البصرةُ دِيرتكُم”.وأكد الاتحاد، في بيانه، أن الإعلان عن جاهزية المدينة الرياضية للبصرة بعد انجاز كل المتعلقات الخاصة باحتضان البطولة .

وتنطلق بطولة خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.



وتقام بطولة الخليج كل عامين وقد ظفر العراق بشرف استضافة البطولة المقبلة.

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