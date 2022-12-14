مستشار السوداني يبحث مع مفوضية حقوق الانسان تسهيل مهام تفتيش المواقف والسجون

2022/12/14 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان مع المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، تسهيل مهام تفتيش المواقف والسجون.وقال مصدر حكومي ان “مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان بحث مع المفوضية العليا لحقوق الانسان الاجراءات الكفيلة بتسهيل مهامهم بتفتيش المواقف والسجون والرصد الميداني”.واضاف ان “مستشار رئيس مجلس الوزراء بحث ايضا اليات التعاون باحالة الشكاوى الواردة لاجراء مايلزم وفقا لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان”.يذكر ان مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان اعلن في وقت سابق عن تلقيه قرابة ثلاثة آلاف شكوى.

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