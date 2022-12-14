السوداني يستقبل مستشار الأمن القومي الألماني

2022/12/14 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الألماني السيد ينس بلوتنر والوفد المرافق له.

وحمل السيد بلوتنر تحيات القيادة الألمانية للسيد السوداني، كما نقل له دعوة من المستشار الألماني لزيارة العاصمة برلين.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة، ودعا سيادته الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفّرها العراق.

وأشاد السيد السوداني خلال اللقاء بجهود ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الألماني رغبة بلاده بمزيد من التعاونبمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والطاقة النظيفة، والتطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من ثقل جغرافي وحضاري وثقافي

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