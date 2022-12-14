2022/12/14 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022

ظهرت المقالة محافظ الديوانية الحالي: خروقات وإضرار بالمال العام في التعامل مع الشركات أولاً على المسلة.

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