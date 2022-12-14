2022/12/14 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المحت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، الاربعاء، 14 كانون الاول، 2022،...

ظهرت المقالة قانون الموازنة قد يقطع عطلة مجلس النواب التشريعية أولاً على المسلة.

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