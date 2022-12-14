المغرب نجاح مُتميز يتجاوز كرة القدم

2022/12/14 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق رجال منتخب المغرب لكرة القدم أو أسود الأطلس كما يحبون أن يُطلق عليهم انتصارات غير مسبوقة أوصلتهم إلى مرتبة أحد أفضل أربع فرق في العالم، وأمامهم فرصة حقيقية للتقدّم أكثر في المباريتين المتبقيّتين، وعند متابعة أداء هذا الفريق طوال أيام كأس العالم يتبين أن نتائجه لم تكن مفاجأة أو معجزة كما تُردّد بعض وسائل الإعلا

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