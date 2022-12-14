الدفاع المدني تواجه انفجارات قناني العطور في موقع الوزيرية وتسجل إصابات عدد من منتسبيها

2022/12/14 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن فرقها تواجه انفجارات قناني العطور في موقع الوزيرية وتسجل إصابات عدد من منتسبيها.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق إنقاذ الدفاع المدني، لاقت صعوبات كبيرة أثناء إعادة عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية للعطور ببغداد بسبب تكرار حوادث انفجار قناني العطور التي تحمل غازاً سريع الاشتعال والخطر على عمل فرق إنقاذ الدفاع المدني”.

وبينت أن “سلسلة انفجارات العطور في الموقع توالت مما أدى إلى احتراق عجلة انشائية نوع حفار مع تسجيل إصابة منتسبين من فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها وما زالت فرق إنقاذ الدفاع المدني تجاهد من أجل العثور على رفات المفقودين من العمال بعد استئناف العمل مجددا استجابة لمناشدات ذوي الضحايا بإعادة أعمال البحث في الموقع ولم تصل فرق إنقاذ الدفاع المدني الى رفاتهم حتى هذا الوقت”.

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