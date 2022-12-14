خلال الأيام المقبلة.. انخفاض بالحرارة وامطار خفيفة في أجواء العراق

2022/12/14 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً

في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس الب

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