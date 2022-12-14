2022/12/14 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بشأن اجراءات تعيين الخريجين الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يخاطب وزارة المالية بشأن اجراءات تعيين شريحتين المركز الخبري الوطني.

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