2022/12/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤول دفاعي أمريكي، أن واشنطن تستعد لإرسال منظومة دفاع صاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا بهدف "تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا"، وهو قرار يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ووفقا لشبكة CNN الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن، تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن للتوقيع عليها.

وقال مسؤولون إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن يتم شحن صواريخ "باتريوت" خلال الأيام المقبلة وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في جرافينوير بألمانيا.

ورفض السكرتير الصحفي للبنتاغون، العميد في سلاح الجو بات رايدر، التعليق على هذه المعلومات، قائلا إنه "ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي".

وأكد رايدر أن بلاده ستواصل "البحث عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعم أوكرانيا بشكل أحسن، لحماية سكانها وحماية بنيتهم التحتية والنجاة من الهجمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يستعد لإرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يستعد لإرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).