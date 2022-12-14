الاتحادية تحدد موعد النظر في الدعوى الخاصة بإبطال تكليف السوداني

2022/12/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تاريخ 11 كانون الثاني المقبل موعدا للنظر بدعوى إبطال تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة الجديدة.وبحسب موقع المحكمة الذي نشر تفاصيل الدعوى، واطلعت عليها (بغداد اليوم)، قام برفع الدعوى كل من المحامي احمد رائد حياوي، والمحامي حازم مازن كريم، وعلي شمران عيدان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء.ووفقا للتفاصيل، جاء الطلب المقدم للمحكمة بإبطال تكليف المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي 27 تشرين الاول الماضي 2022، صادق البرلمان العراقي بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام.

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