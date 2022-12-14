العراق والمانيا يبحثان التعاون الاستخباري وتفكيك

2022/12/14 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الألماني، السيد يانس بلوتنر، التعاون الاستخباري بين البلدين وتفكيك مخيم "الهول".

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