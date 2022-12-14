مزيلات العرق.. هل استخدامها اليومي مضرّ بالصحة.. وهل بات حاجة؟

2022/12/14 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا توقفت عن استخدام مزيلات الروائح، أو مضادات التعرّق، قد تطوّر رائحة أقوى مع مرور الوقت.إليك نصائح للتخفيف من حدة الرائحة الكريهة.

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