دراسة توعوية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر لسرطان الرئة

2022/12/14 | 16:24 - المصدر: اخبار الصحة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُجري المركز الطبي التابع لمستشفى جبل لبنان دراسة تجريبية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر لسرطان الرئة، وتحسين الإدارة وتقليل معدلات الوفيات.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أنه يحمل عبئًا كبيرًا من الأعراض مع انخفاض جودة الحياة المرتبطة به مقارنة بأنواع السرطان الأخرى.

ما يقدر بنحو 1.8 مليون شخص يموتون من سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم كل عام، وحوالي 80 ٪ من تشخيصات سرطان الرئة في مرحلة متأخرة مع معدلات البقاء على قيد الحياة أقل من 5 ٪.

وإدراكًا للحاجة إلى الكشف المبكر، أطلقت AstraZeneca سلسلة من المبادرات لتجريب استخدام الذكاء الاصطناعي كجزء من دراسة عالمية للكشف عن سرطان الرئة مبكرًا وإنقاذ الأرواح.

تعمل AstraZeneca مع منصة الذكاء الاصطناعي Qure.ai لاستكشاف تطبيق خوارزميات التعلم العميق على عدد كبير من الأشعة السينية للصدر من أجل تحديد المرضى الذين يعانون من تشوهات رئوية مشبوهة، ووضع علامة عليهم وتحديد أولوياتهم لأخصائي الأشعة ودعم إحالتهم لمزيد من التقييم وبالتالي تمكين التشخيص المبكر.

توفر تقنية التعلم العميق القائمة على خوارزمية منصة الذكاء الاصطناعي Qure.ai إمكانية تزويد الأطباء بتشخيصات أسرع وأكثر دقة بناءً على الأشعة السينية الروتينية للصدر، وبالتالي تحسين النتائج للمرضى.

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