الإطار يطالب بالضغط على دول الجوار لإطلاق حصص العراق المائية

2022/12/14 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، على ضرورة تحقيق توازن في الاستفادة من مياه الأنهار الداخلة للعراق مع دول الجوار لحل أزمة المياه.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "من واجب الحكومة وتحديداً الجهات الدبلوماسية فيها، الضغط باتجاه الجانب الاقتصادي مع تركيا وإيران والذي يتميز به العراق مع دول الجوار للاستفادة من مياه الأنهار الداخلة الى العراق".

وأضاف أن "دول المنطقة تعيش في حالة جفاف سواء تركيا وايران والعراق لذلك فإن وصول الجفاف الى دول المنبع سيؤثر بشكل مباشر على العراق".

وأوضح الرديني أن "العراق سيتأثر باعتباره يقع في مؤخرة المنطقة المستفيدة من المياه، ولكن هذا لا يعني عدم متابعة الحكومة لهذا الملف والضغط على تلك الدول وتقاسم المياه معها".

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