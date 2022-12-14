2022/12/14 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الأربعاء ، البدء بأولى مراحل مشروع زراعة وانتاج التوابل (البهارات ) في خطوة هي الاولى من نوعها في الانبار .

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مزارعي ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار خصصوا مساحات زراعية صغيرة لا تتجاوز الـ 100 دونم للبدء بمشروع زراعة نباتات الصفير والخرنوب والكجرات التي تدخل في صناعة وانتاج التوابل (البهارات في تجربة هي الاولى من نوعها في الانبار “.

واضاف ان” المرحلة الاولى من زراعة هذه النبات نجحت نظرا لملائمتها تربة المناطق الغربية التي تتميز بجود مياه جوفية فضلا على وجود عوامل بيئة ملائمة لمشروع زراعة التوابل حسب الاصناف التي يراد تصنيعها حيث ان اصناف التوابل عديدة تصل الى اكثر من 200 صنف منها ما هي توابل باردة وحارة ومتوسطة الحرارة وذات رائحة عالية حسب النباتات التي تزرع وتخلط بمقادير متفق عليها “.

وأوضح العبيدي، أن “زراعة التوابل الخضراء باتت تلقى اهتماما كبيرا من قبل المزارعين بعد نجاح زراعة النباتات التي تدخل في صناعتها ، مؤكدا وجود توجه كبير لدى مزارعي تلك المناطق من تخصيص مساحات كبيرة لصناعة التوابل والاستعانة بالخبرات الاجنبية في انجاح هذا المشروع لتكون المناطق الغربية من المناطق المصدرة للتوابل ( البهارات )

يشار الى ان المناطق الغربية نجحت في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية النادرة منها الزيتون والفستق الحلبي والفراولة ومحاصيل زراعية اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تجربة هي الاولى من نوعها .. الانبار تبدأ بأولى مراحل زراعة وانتاج التوابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تجربة هي الاولى من نوعها .. الانبار تبدأ بأولى مراحل زراعة وانتاج التوابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).