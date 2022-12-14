العراق وأميركا يبحثان مواجهة ’داعش’ وضمان عدم عودته

2022/12/14 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب قائد العمليات المشتركة، الأربعاء، مع قائد القوات المركزية الأميركية، سبل مواجهة تنظيم داعش، وعدم السماح لعناصره بالعودة مرة أخرى إلى المناطق الآمنة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه “التقى الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وفي بداية اللقاء رحب الفريق بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تكثيف التنسيق والتعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف الدولي ضمن اطر ومخرجات الحوار الاستراتيجي في مجال التدريب وبناء القدرات والاستشارة وصيانة المعدات وتبادل المعلومات.

كما جرى تاكيد “استمرار جهود مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر داعش بما يضمن عدم عودة هذه العناصر الإرهابية المنهزمة الى مناطقنا الامنة”.

وناقش الجانبان “اخر الانتصارات على الإرهاب ومعالجة اوكاره وتوفير البيئة المناسبة للعمل الأمني”.

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