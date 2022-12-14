2022/12/14 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w1pihCND0ek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تحول الحزام الأخضر الى أزمة غير قابلة للحل؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا تحول الحزام الأخضر الى أزمة غير قابلة للحل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).