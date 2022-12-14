البرلمان يتعهد بإجراءات سريعة وحاسمة لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار

2022/12/14 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب

محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عن

إجراءات سريعة وحاسمة سيتم اتخاذها

لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار.

وقال المندلاوي في تغريدة على تويتر

تابعتها وكالة نون الخبري

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