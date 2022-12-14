الإعمار تدرس اعادة تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية للفئات المجتمعية المشمولة

2022/12/14 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم

الأربعاء، انها تدرس اعادة تحديد نسب

توزيع الوحدات السكنية للفئات

المجتمعية المشمولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الاعمار والاسكان

والبل

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