2022/12/14 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية

أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، وضع

معالجات حقيقية وجذرية لملف تشغيل

العمالة الأجنبية، ومنها الباكستانية

بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: وضعنا معالجات حقيقية وجذرية لملف تشغيل العمالة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: وضعنا معالجات حقيقية وجذرية لملف تشغيل العمالة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).