2022/12/14 | 16:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 12/14/2022، وجود أجواء...

ظهرت المقالة بارازني: أجواء إيجابية بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارازني: أجواء إيجابية بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارازني: أجواء إيجابية بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).