2022/12/14 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على مسافر عراقي يحمل إقامة مزورة في مطار بغداد الدولي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تمكن قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسافر عراقي يحمل إقامة مزورة في مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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