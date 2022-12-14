2022/12/14 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأكثر من 152 الفاً ..ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأكثر من 152 الفاً ..ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأكثر من 152 الفاً ..ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).