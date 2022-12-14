إيران تقضي بسجن عامل إغاثة بلجيكي 28 عاما 

2022/12/14 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي، الموقوف في طهران منذ ما يقرب من عشرة أشهر، أوليفييه فانديكاستيل، مدة 28 عاما، وفق ما أفاد ناطق باسم عائلته.

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