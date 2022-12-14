هل يمكن استبدال منتجات الترطيب بأحمر الشفاه؟

2022/12/14 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يميل بعض الأشخاص إلى الاستعاضة عن منتجات ترطيب البشرة بأحمر الشفاه، تنصحك هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بتجنب الإقدام على ذلك.

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