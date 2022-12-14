2022/12/14 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بيان عن لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية..

تعلن لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية اكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ..



حيث عقدت اللجنة ٣٧ اجتماعاً استضافت فيها ٣٣ شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات ..



وتضع اللجنة تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة ..

د.حنان الفتلاوي

رئيس لجنة تقصي الحقائق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).