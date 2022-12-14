الحكيم يدعو لإعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة واعتماد الضربات الاستباقية

2022/12/14 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة واعتماد الضربات الاستباقية.

وقال الحكيم في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "مرة أخرى تشهد منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد خرقا أمنيا يخلف ضحايا في صفوف قواتنا الأمنية الباسلة حيث أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف أن "تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة بحاجة إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة واعتماد الضربات الاستباقية للقضاء على المجاميع الإرهابية".

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