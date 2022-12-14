الأسدي يتحدث عن إجراء

2022/12/14 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأربعاء، وضع معالجات حقيقية وجذرية لملف تشغيل العمالة الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "الأسدي التقى السفير الباكستاني أحمد أمجد علي اليوم".

وقال الأسدي بحسب البيان: إن "برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو تنظيم مذكرات التفاهم بين العراق والبلدان التي لها عمل في البلاد"، لافتاً إلى أنه "سيتم إجراء تغييرات على مذكرات التفاهم بما يخدم مصلحة الشباب في العراق".

وشدد على "ضرورة الموازنة بين العمالة الباكستانية والوطنية حسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، بما يضمن تشغيل 50% عمالة وطنية بما يقابلها من عمالة أجنبية".

وأشار الأسدي إلى "تشكيل لجنة لغرض وضع تعليمات دقيقة لتأمين دخول المستثمرين والمجموعات السياحية الى البلاد وسيكون منح الفيزا وفق القانون العراقي لحفظ حقوق شباب العراق والعاطلين من العمل"، لافتاً إلى أن "الوزارة وضعت معالجات حقيقية وجذرية لملف تشغيل العمالة الأجنبية، ومنها الباكستانية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة".

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