نائب عن البصرة: الحكومة تولي اهتماما لمحاربة السرطان

2022/12/14 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس ، الاربعاء ، الحكومة المركزية ووزارة الصحة إلى وقفة جادة تجاه أزمة المحافظة مع تصاعد تسجيل نسب الإصابة بالأمراض السرطانية.

وقال الفارس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غياب الخطط الحكومية السابقة وعدم الجدية في التعامل مع ملف الأمراض السرطانية جعل من هذا المرض تهديدا حقيقيا لحياة شرائح عديدة من أبناء المحافظة “.

وأضاف أن “التزايد الحاصل في الأمراض السرطانية سببه العديد من ويلات الحروب والتلوث البيئي والصناعي واستخراج النفط”، مبينا أن “ملف الأمراض السرطانية سيكون حاضرا أمام حكومة السوداني التي وعدت بوضع حلا سريعا للحد من معاناة المصابين “.

وشدد الفارس على “ضرورة أن تولي الحكومة المركزية ووزارة الصحة كل الاهتمام لمطالب المحافظة والعمل بشكل جدي لإنهاء ملف السرطان “.

وكان النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي كشف في حديث سابق عن الاتفاع في نسب الاصابة بالسرطان كان متوقعا بسبب مخلفات الأسلحة والتلوث البيئي وانبعاث الغازات ، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت مركزا للتلوث الإشعاعي.

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