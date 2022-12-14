سر التزامن بين حملة التيار الصدري على المثليين وإعصار مهسا أميني

2022/12/14 | 17:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل يسعى مقتدى الصدر بعد دخوله في حالة الرهبنة على إثر هزيمته السياسية والعسكرية في المنطقة الخضراء، وإعلان انسحابه من العملية السياسية، للزحف مجددا نحو الواجهة السياسية، ولكن هذه...أكمل القراءة ←

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