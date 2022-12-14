بكين تخنق واشنطن في الرياض

2022/12/14 | 17:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي الذي حصل في الفترة الأخيرة يشكل اختراقا عميقا في جدار بنيان العلاقات السعودية – الأميركية، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل عدم الخضوع لإملاءات واشنطن في زيادة إنتاج النفط...أكمل القراءة ←

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